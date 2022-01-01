Intel Core i7 11800H против i5 1245U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 1245U с 10-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1245U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1558 и 1402 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
12094
Passmark CPU (одноядерный)
3103
Core i5 1245U +8%
3337
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +63%
21201
12981
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +12%
1557
1391
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +54%
8795
5706
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-11800H
|i5-1245U
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i5 1245U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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