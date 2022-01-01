Intel Core i7 11800H против i5 12500
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- На 31% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1517 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1509
Core i5 12500 +20%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
12281
Core i5 12500 +6%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
3166
Core i5 12500 +20%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +6%
21568
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
1531
Core i5 12500 +15%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
7968
Core i5 12500 +11%
8824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-11800H
|i5-12500
|Сокет
|BGA-1787
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i5 12500
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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