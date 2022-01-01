Intel Core i7 11800H против i5 12600H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU): 1.41 vs 0.742 терафлопс
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1494
Cinebench R23 (многоядерный)
12173
Passmark CPU (одноядерный)
3127
Passmark CPU (многоядерный)
21504
Geekbench 5 (одноядерный)
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
8131
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-11800H
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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