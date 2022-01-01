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Intel Core i7 11800H против i5 12600K

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1931 и 1523 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12139
Core i5 12600K +42%
17238
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H
21390
Core i5 12600K +24%
26615
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H
8088
Core i5 12600K +49%
12015
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-S
Номер модели i7-11800H i5-12600K
Сокет BGA-1787 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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