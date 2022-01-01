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Intel Core i7 11800H против i5 8250U

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 3 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1558 и 860 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 35% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 13.7 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +292%
12234
Core i5 8250U
3119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +63%
3149
Core i5 8250U
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +257%
21142
Core i5 8250U
5921
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +207%
8847
Core i5 8250U
2881
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 21 августа 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Kaby Lake R
Номер модели i7-11800H i5-8250U
Сокет BGA-1787 BGA-1356
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 8250U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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