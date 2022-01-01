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Intel Core i7 11800H против i5 8300H

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1031 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +39%
1509
Core i5 8300H
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +175%
12281
Core i5 8300H
4468
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +36%
3166
Core i5 8300H
2326
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +183%
21568
Core i5 8300H
7620
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +48%
1531
Core i5 8300H
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +123%
7968
Core i5 8300H
3575
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Coffee Lake
Номер модели i7-11800H i5-8300H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 8300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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5. Intel Core i7 11800H или i7 11390H
6. Intel Core i5 8300H или i7 1165G7
7. Intel Core i5 8300H или AMD Ryzen 5 5500U

Комментарии

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