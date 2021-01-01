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Intel Core i7 11800H против i7 1068NG7

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 1068NG7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i7 1068NG7 с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1068NG7 and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1548 и 1317 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 38% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +169%
12049
Core i7 1068NG7
4487
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +106%
21245
Core i7 1068NG7
10317
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i7 1068NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 января 2020
Цена в момент релиза 395 долларов 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Ice Lake U
Номер модели i7-11800H i7-1068NG7
Сокет BGA-1787 BGA1344
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Plus Graphics G7 (64 EU)

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 64
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.46 терафлопс
Core i7 1068NG7
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i7 1068NG7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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