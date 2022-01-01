Intel Core i7 11800H против i7 10700K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i7 10700K на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1292 балла
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +15%
1509
1309
Cinebench R23 (многоядерный)
12281
Core i7 10700K +4%
12747
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +3%
3166
3075
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +11%
21568
19498
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +18%
1531
1294
Geekbench 5 (многоядерный)
7968
Core i7 10700K +10%
8739
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i7-11800H
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1787
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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