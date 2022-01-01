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Intel Core i7 11800H против i7 10700K

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 10700K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i7 10700K на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1292 балла
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12281
Core i7 10700K +4%
12747
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +11%
21568
Core i7 10700K
19498
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-S
Номер модели i7-11800H i7-10700K
Сокет BGA-1787 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i7 10700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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