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Intel Core i7 1180G7 против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 1180G7
Intel Core i7 1180G7
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 1180G7
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 77% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1542 и 1255 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G7 96
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1180G7 +25%
1563
Ryzen 7 3700X
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1180G7
5331
Ryzen 7 3700X +62%
8624

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1180G7 и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i7-1180G7 -
Сокет BGA-1598 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8x 36x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1180G7 Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

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5. Ryzen 5 3600X или Ryzen 7 3700X
6. Core i7 10700 или Ryzen 7 3700X

Комментарии

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