Intel Core i7 1180G7 против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1542 и 1255 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G7 96
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4859
Passmark CPU (одноядерный)
2732
Passmark CPU (многоядерный)
23151
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1180G7 +25%
1563
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
5331
Ryzen 7 3700X +62%
8624
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1180G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 96
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.9-2.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8x
|36x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1180G7
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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