Главная > Сравнения CPU > Core i7 1180G7 vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 1180G7 против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 1180G7
Intel Core i7 1180G7
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 1180G7
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1542 и 1160 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1180G7 +35%
1563
Ryzen 7 4800H
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1180G7
5331
Ryzen 7 4800H +32%
7032

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1180G7 и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i7-1180G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8x 29x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1180G7 Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1180G7 vs i7 1068NG7
2. AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i7 10750H
3. AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i7 1065G7
4. AMD Ryzen 7 4800H vs Ryzen 5 4600H
5. AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i7 10850H
6. AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i5 10300H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i7 1180G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях