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Intel Core i7 1180G7 против i5 1030G7

Intel Core i7 1180G7
VS
Intel Core i5 1030G7
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i5 1030G7

Что лучше: Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030G7 and 1180G7
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1474 и 1068 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
  • На 40% ниже чем у Core i7 1180G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1180G7 и i5 1030G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Ice Lake
Номер модели i7-1180G7 i5-1030G7
Сокет BGA-1598 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96 Intel Iris Plus Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.2 ГГц 0.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 8x -
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1180G7 Сайт Intel Core i5 1030G7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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