Что лучше: Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.