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Intel Core i7 1180G7 против i5 12600H

Intel Core i7 1180G7
VS
Intel Core i5 12600H
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i5 12600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600H and 1180G7
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1180G7 и i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Alder Lake-H
Номер модели i7-1180G7 i5-12600H
Сокет BGA-1598 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.2 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-22x 27x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1180G7
1.69 терафлопс
Core i5 12600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1180G7 Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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Конкуренты

1. Core i7 1180G7 или Core i7 11800H
2. Core i7 1180G7 или Core i7 1160G7
3. Core i5 12600H или Ryzen 5 5600H
4. Core i5 12600H или Core i7 12700H
5. Core i5 12600H или Core i7 12700K
6. Core i5 12600H или Core i7 12800H
7. Core i5 12600H или Ryzen 5 6600H

Комментарии

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