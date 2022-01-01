Intel Core i7 1180G7 против i5 12600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
- На 67% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1289
Cinebench R23 (многоядерный)
3453
Passmark CPU (одноядерный)
2334
Passmark CPU (многоядерный)
6635
Geekbench 5 (одноядерный)
1466
Geekbench 5 (многоядерный)
4936
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-1180G7
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1598
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.9-2.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-22x
|27x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1180G7
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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