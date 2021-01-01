Что лучше: Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.