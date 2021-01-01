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Intel Core i7 1180G7 против i7 11370H

Intel Core i7 1180G7
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i7 11370H

Что лучше: Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 1180G7
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 57% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1180G7 и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake H35
Номер модели i7-1180G7 i7-11370H
Сокет BGA-1598 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.2 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-22x 30-33x
Скорость шины 2 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics 96
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1180G7
1.69 терафлопс
Core i7 11370H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1180G7 Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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