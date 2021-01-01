Intel Core i7 1180G7 против i7 11800H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1180G7 на 0.9-2.2 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
- На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
591
Cinebench R20 (многоядерный)
4953
Passmark CPU (одноядерный)
3296
Passmark CPU (многоядерный)
22448
Geekbench 5 (одноядерный)
1489
Core i7 11800H +6%
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
5207
Core i7 11800H +73%
9018
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|-
|395 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-1180G7
|i7-11800H
|Сокет
|BGA-1598
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.9-2.2 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-22x
|19-23x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1180G7
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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