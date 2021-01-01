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Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 11850H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 11850H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1112 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.46 терафлопс
  • На 44% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H +31%
1538
Ryzen 5 5500U
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +72%
12357
Ryzen 5 5500U
7167
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H +31%
3271
Ryzen 5 5500U
2502
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +64%
22300
Ryzen 5 5500U
13577
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H +45%
1636
Ryzen 5 5500U
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +62%
8795
Ryzen 5 5500U
5433

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i7-11850H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.46 терафлопс
Ryzen 5 5500U +141%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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