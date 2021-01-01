Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1488
Ryzen 5 5600X +2%
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +4%
12248
11788
Passmark CPU (одноядерный)
3140
Ryzen 5 5600X +7%
3361
Passmark CPU (многоядерный)
19858
Ryzen 5 5600X +10%
21785
Geekbench 5 (одноядерный)
1626
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +11%
9189
8308
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11850H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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