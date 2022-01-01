Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 0.742 терафлопс
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1510
Cinebench R23 (многоядерный)
12288
Passmark CPU (одноядерный)
3225
Passmark CPU (многоядерный)
21473
Geekbench 5 (одноядерный)
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
8521
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-11850H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|350 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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