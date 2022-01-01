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Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Intel Core i7 11850H
VS
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Intel Core i7 11850H
AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Что лучше: Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5850U and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1594 и 1376 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • На 67% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.1 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Cezanne U
Номер модели i7-11850H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1-2.5 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 19x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.742 терафлопс
Ryzen 7 Pro 5850U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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