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Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i7 11850H
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i7 11850H
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • На 74% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 21.9 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1594 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H
1526
Ryzen 9 7950X +35%
2065
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H
12366
Ryzen 9 7950X +210%
38354
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H
3198
Ryzen 9 7950X +35%
4322
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H
21203
Ryzen 9 7950X +202%
63929
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H
1601
Ryzen 9 7950X +39%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H
8585
Ryzen 9 7950X +175%
23624
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Raphael
Номер модели i7-11850H -
Сокет BGA-1787 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 2.1-2.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.742 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Конкуренты

1. Core i7 11850H или M1 Max
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3. Ryzen 9 7950X или Core i9 12900K
4. Ryzen 9 7950X или Ryzen Threadripper Pro 3955WX
5. Ryzen 9 7950X или Ryzen 7 5800X3D
6. Ryzen 9 7950X или Core i7 13700K
7. Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 7900X

Комментарии

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