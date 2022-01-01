Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- На 74% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 21.9 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1594 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1526
Ryzen 9 7950X +35%
2065
Cinebench R23 (многоядерный)
12366
Ryzen 9 7950X +210%
38354
Passmark CPU (одноядерный)
3198
Ryzen 9 7950X +35%
4322
Passmark CPU (многоядерный)
21203
Ryzen 9 7950X +202%
63929
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Ryzen 9 7950X +39%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
8585
Ryzen 9 7950X +175%
23624
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|29 августа 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Raphael
|Номер модели
|i7-11850H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|45x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|73.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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