Главная > Сравнения CPU > Core i7 11850H vs Apple M1

Intel Core i7 11850H против Apple M1

Intel Core i7 11850H
VS
Apple M1
Intel Core i7 11850H
Apple M1

Что лучше: Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.46 терафлопс
  • На 69% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +60%
12248
Apple M1
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H
3140
Apple M1 +19%
3741
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +33%
19858
Apple M1
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H
1626
Apple M1 +7%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +22%
9189
Apple M1
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11850H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.46 терафлопс
Apple M1 +465%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i7 11850H vs i7 10850H
2. Intel Core i7 11850H vs AMD Ryzen 7 5800H
3. Intel Core i7 11850H vs i7 11800H
4. Apple M1 vs Intel Core i7 10750H
5. Apple M1 vs Intel Core i7 9750H
6. Apple M1 vs Intel Core i7 1165G7
7. Apple M1 vs AMD Ryzen 9 5950X
8. Apple M1 vs Intel Core i9 9980HK

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i7 11850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях