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Intel Core i7 11850H против Apple M2

Intel Core i7 11850H
VS
Apple M2
Intel Core i7 11850H
Apple M2

Что лучше: Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 51.2 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H
1514
Apple M2 +14%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +41%
12236
Apple M2
8674
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H
21492
Apple M2
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H
8556
Apple M2 +24%
10577
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 -
Номер модели i7-11850H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.742 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Core i7 11850H или M1 Max
2. Core i7 11850H или Ryzen 7 5800H
3. Core i7 11850H или Core i7 12700H
4. Core i7 11850H или Core i7 1185G7
5. Core i7 11850H или Ryzen 7 5800HS
6. Apple M2 или M1 Max
7. Apple M2 или Apple M1
8. Apple M2 или Ryzen 9 6980HS
9. Apple M2 или Core i9 12900HX

Комментарии

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