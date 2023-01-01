Главная > Сравнения CPU > Core i7 11850H vs M2 Max

Intel Core i7 11850H против Apple M2 Max

Intel Core i7 11850H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 11850H
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1594 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H
1508
M2 Max +10%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H
12251
M2 Max +23%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H
3144
M2 Max +32%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H
20814
M2 Max +26%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H
1589
M2 Max +26%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H
8498
M2 Max +76%
14979
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Apple M2
Номер модели i7-11850H -
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.742 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11850H против Apple M1 Max
2. Intel Core i7 11850H против Intel Core i7 12700H
3. Apple M2 Max против AMD Ryzen 9 6900HS
4. Apple M2 Max против Intel Core i7 12700H
5. Apple M2 Max против Apple M1 Max
6. Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 7800X
7. Apple M2 Max против Apple M2 Pro
8. Apple M2 Max против Apple M1 Ultra
9. Apple M2 Max против Intel Core i9 13900K
10. Apple M2 Max против Apple M1 Pro
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Max или Intel Core i7 11850H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры