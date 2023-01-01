Intel Core i7 11850H против Apple M2 Max
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1594 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1508
M2 Max +10%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
12251
M2 Max +23%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
3144
M2 Max +32%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
20814
M2 Max +26%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
1589
M2 Max +26%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
8498
M2 Max +76%
14979
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-11850H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|21-25x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|4864
|TMUs
|16
|304
|ROPs
|8
|152
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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