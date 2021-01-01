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Intel Core i7 11850H против i5 11260H

Intel Core i7 11850H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i7 11850H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 395 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H45
Номер модели i7-11850H i5-11260H
Сокет BGA-1787 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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