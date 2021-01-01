Intel Core i7 11850H против i5 1130G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i5 1130G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1306 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.46 терафлопс
- На 67% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H +25%
1538
1235
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +275%
12357
3291
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H +25%
3271
2608
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +108%
22300
10719
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H +24%
1636
1318
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +78%
8795
4949
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-11850H
|i7-1130G7
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|0.8-1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|8-18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|32
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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