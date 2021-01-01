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Intel Core i7 11850H против i5 11400H

Intel Core i7 11850H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 11850H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1631 и 1479 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +32%
12248
Core i5 11400H
9264
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +39%
19858
Core i5 11400H
14273
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза 395 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H45
Номер модели i7-11850H i5-11400H
Сокет BGA-1787 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 22-27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H
0.46 терафлопс
Core i5 11400H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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