Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i5 1140G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.