Intel Core i7 11850H против i5 11500
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H +1%
1488
1469
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +25%
12248
9828
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H +2%
3140
3084
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +12%
19858
17740
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H +1%
1626
1611
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +19%
9189
7750
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|192 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11850H
|i5-11500
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт Intel Core i5 11500
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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