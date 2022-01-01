Intel Core i7 11850H против i5 12600K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Разблокированный множитель
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1594 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1509
Core i5 12600K +25%
1884
Cinebench R23 (многоядерный)
12269
Core i5 12600K +40%
17236
Passmark CPU (одноядерный)
3214
Core i5 12600K +23%
3962
Passmark CPU (многоядерный)
21460
Core i5 12600K +28%
27428
Geekbench 5 (одноядерный)
1582
Core i5 12600K +20%
1898
Geekbench 5 (многоядерный)
8543
Core i5 12600K +36%
11617
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-11850H
|i5-12600K
|Сокет
|BGA-1787
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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