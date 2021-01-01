Главная > Сравнения CPU > Core i7 11850H vs Core i5 9300H

Intel Core i7 11850H против i5 9300H

Intel Core i7 11850H
VS
Intel Core i5 9300H
Intel Core i7 11850H
Intel Core i5 9300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i5 9300H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300H and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1631 и 1014 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H +33%
1488
Core i5 9300H
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +160%
12248
Core i5 9300H
4715
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H +34%
3140
Core i5 9300H
2344
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +154%
19858
Core i5 9300H
7822
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H +62%
1626
Core i5 9300H
1006
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +186%
9189
Core i5 9300H
3218

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и i5 9300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Coffee Lake
Номер модели i7-11850H i5-9300H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H +21%
0.46 терафлопс
Core i5 9300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт Intel Core i5 9300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11850H против Intel Core i7 10850H
2. Intel Core i7 11850H против AMD Ryzen 7 5800H
3. Intel Core i7 11850H против Intel Core i7 11800H
4. Intel Core i5 9300H против Intel Core i7 10750H
5. Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 7 4800H
6. Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 10300H
7. Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 1135G7
8. Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 10210U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9300H или i7 11850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях