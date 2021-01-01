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Intel Core i7 11850H против i7 10710U

Intel Core i7 11850H
VS
Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 10710U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10710U and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1116 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 67% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +107%
12357
Core i7 10710U
5957
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +120%
22300
Core i7 10710U
10159
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и i7 10710U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 21 августа 2019
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i7-11850H i7-10710U
Сокет BGA-1787 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11850H +21%
0.46 терафлопс
Core i7 10710U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт Intel Core i7 10710U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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