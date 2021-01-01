Intel Core i7 11850H против i7 10870H
Что лучше: Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1631 и 1225 баллов
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11850H +22%
1488
1218
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11850H +26%
12248
9731
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11850H +15%
3140
2723
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11850H +31%
19858
15129
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11850H +34%
1626
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11850H +33%
9189
6890
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|10 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11850H
|i7-10870H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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