Главная > Сравнения CPU > Core i7 11850H vs Core i7 1180G7

Intel Core i7 11850H против i7 1180G7

Intel Core i7 11850H
VS
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 1180G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц или i7 1180G7 с 4-ядрами на 0.9-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1180G7 and 11850H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 67% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11850H и i7 1180G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP4
Номер модели i7-11850H i7-1180G7
Сокет BGA-1787 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 0.9-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 9-22x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H Сайт Intel Core i7 1180G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10850H или Core i7 11850H
2. Core i7 1185G7 или Core i7 11850H
3. Core i7 11800H или Core i7 11850H
4. Ryzen 7 5800H или Core i7 11850H
5. Ryzen 7 5800HS или Core i7 11850H
6. Core i7 1165G7 или Core i7 1180G7
7. Core i7 1185G7 или Core i7 1180G7
8. Core i7 1160G7 или Core i7 1180G7
9. Core i5 1130G7 или Core i7 1180G7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1180G7 или i7 11850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях