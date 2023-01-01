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Intel Core i7 1185G7 против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i7 1185G7
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i7 1185G7
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5711
Ryzen 5 5625U +41%
8061
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7
10649
Ryzen 5 5625U +40%
14943
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5131
Ryzen 5 5625U +14%
5863
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake -
Номер модели i7-1185G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 1.2-3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-30x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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