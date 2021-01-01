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Intel Core i7 1185G7 против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i7 1185G7
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Intel Core i7 1185G7
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • На 73% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1512 и 1297 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +10%
1432
Ryzen 9 3900X
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5673
Ryzen 9 3900X +227%
18570
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7
10942
Ryzen 9 3900X +200%
32834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +17%
1511
Ryzen 9 3900X
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5170
Ryzen 9 3900X +126%
11677

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 426 долларов 499 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1185G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 24
Частота 1.2-3.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-30x 38x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100-1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс
Ryzen 9 3900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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