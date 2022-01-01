Intel Core i7 1185G7 против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 73% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1523 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1450
Ryzen 9 5950X +11%
1603
Cinebench R23 (многоядерный)
5689
Ryzen 9 5950X +354%
25837
Passmark CPU (одноядерный)
2911
Ryzen 9 5950X +20%
3495
Passmark CPU (многоядерный)
10928
Ryzen 9 5950X +318%
45720
Geekbench 5 (одноядерный)
1516
Ryzen 9 5950X +13%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
5202
Ryzen 9 5950X +245%
17971
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Vermeer
|Номер модели
|i7-1185G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота
|1.2-3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-30x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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