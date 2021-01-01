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Intel Core i7 1185G7 против AMD Ryzen 9 5980HS

Intel Core i7 1185G7
VS
AMD Ryzen 9 5980HS
Intel Core i7 1185G7
AMD Ryzen 9 5980HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5980HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HS and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • На 20% ниже чем у Ryzen 9 5980HS пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1185G7
5811
Ryzen 9 5980HS +119%
12726
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7
11095
Ryzen 9 5980HS +94%
21518
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и AMD Ryzen 9 5980HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i7-1185G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.2-3.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-30x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5980HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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