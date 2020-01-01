Intel Core i7 1185G7 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +31%
579
443
Cinebench R20 (многоядерный)
2199
Core i3 10100 +4%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1185G7 +7%
2794
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +17%
10313
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +45%
1590
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +39%
5792
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1185G7
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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