Intel Core i7 1185G7 против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1056 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 64% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +63%
575
352
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +159%
2184
842
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1185G7 +74%
2968
1704
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +98%
11346
5724
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +41%
1487
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +87%
4795
2558
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1185G7
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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