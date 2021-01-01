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Intel Core i7 1185G7 против i5 1035G7

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i5 1035G7
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i5 1035G7

Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G7 and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1074 балла
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
  • На 46% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +38%
11346
Core i5 1035G7
8241
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i5 1035G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 августа 2019
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Ice Lake
Номер модели i7-1185G7 i5-1035G7
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2-3.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i5 1035G7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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