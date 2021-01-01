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Intel Core i7 1185G7 против i5 10400H

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i5 10400H
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i5 10400H

Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400H and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1151 балл
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +29%
11346
Core i5 10400H
8824
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i5 10400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 426 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake
Номер модели i7-1185G7 i5-10400H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i5 10400H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Core i7 1185G7 или Core i7 10750H
2. Core i7 1185G7 или Ryzen 7 4800H
3. Core i7 1185G7 или Ryzen 7 4800U
4. Core i7 1185G7 или Core i7 10710U
5. Core i7 1185G7 или Core i7 1060G7
6. Core i5 10400H или Core i7 10750H
7. Core i5 10400H или Ryzen 5 4500U
8. Core i5 10400H или Core i7 10850H
9. Core i5 10400H или Core i7 10510U
10. Core i5 10400H или Core i7 10610U

Комментарии

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