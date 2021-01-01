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Intel Core i7 1185G7 против i5 9300H

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i5 9300H
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i5 9300H

Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300H and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1021 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +23%
2184
Core i5 9300H
1778
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1185G7 +25%
2968
Core i5 9300H
2365
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +44%
11346
Core i5 9300H
7890
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +48%
1487
Core i5 9300H
1003
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +47%
4795
Core i5 9300H
3269

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i5 9300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Coffee Lake
Номер модели i7-1185G7 i5-9300H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2-3.0 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i5 9300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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