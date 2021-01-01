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Intel Core i7 1185G7 против i7 10810U

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i7 10810U
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 10810U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или i7 10810U с 6-ядрами на 0.8-1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10810U and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1108 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7 +26%
11346
Core i7 10810U
9004
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i7 10810U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 13 мая 2020
Цена в момент релиза 426 долларов 443 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake-U
Номер модели i7-1185G7 i7-10810U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.2-3.0 ГГц 0.8-1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 13-25 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i7 10810U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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