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Intel Core i7 1185G7 против i7 10875H

Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 3 ГГц или i7 10875H с 8-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1185G7
10313
Core i7 10875H +55%
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake
Номер модели i7-1185G7 i7-10850H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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