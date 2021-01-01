Intel Core i7 1185G7 против i7 11375H
Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 20% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
566
Core i7 11375H +8%
610
Cinebench R20 (многоядерный)
2216
Core i7 11375H +17%
2593
Passmark CPU (одноядерный)
2995
Passmark CPU (многоядерный)
11385
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1185G7 +4%
1561
1499
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1185G7 +6%
5634
5321
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-1185G7
|i7-11375H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2-3.0 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-30x
|30-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Сайт Intel Core i7 11375H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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