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Intel Core i7 1185G7 против i7 11600H

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i7 11600H
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 11600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или i7 11600H с 6-ядрами на 2.5-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600H and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.46 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i7 11600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 июня 2021
Цена в момент релиза 426 долларов 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake H45
Номер модели i7-1185G7 i7-11600H
Сокет BGA-1449 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.2-3.0 ГГц 2.5-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-30x 25-29x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1185G7 +267%
1.69 терафлопс
Core i7 11600H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i7 11600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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1. Intel Core i7 1065G7 или i7 1185G7
2. Intel Core i7 1165G7 или i7 1185G7
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4. Intel Core i7 1068NG7 или i7 1185G7
5. AMD Ryzen 5 5600U или Intel Core i7 1185G7
6. AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i7 11600H
7. Intel Core i5 11500H или i7 11600H

Комментарии

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