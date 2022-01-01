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Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1574 и 1252 балла
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +17%
1510
Ryzen 5 3600
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5900
Ryzen 5 3600 +60%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +21%
3094
Ryzen 5 3600
2552
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
11316
Ryzen 5 3600 +57%
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +25%
1564
Ryzen 5 3600
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5348
Ryzen 5 3600 +32%
7080
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Matisse
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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5. Core i7 1195G7 или Core i7 1260P
6. Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600X
7. Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600G
8. Ryzen 5 3600 или Core i5 12400
9. Ryzen 5 3600 или Core i3 12100
10. Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 5700X

Комментарии

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