Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1574 и 1252 балла
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +17%
1510
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
5900
Ryzen 5 3600 +60%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +21%
3094
2552
Passmark CPU (многоядерный)
11316
Ryzen 5 3600 +57%
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +25%
1564
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
5348
Ryzen 5 3600 +32%
7080
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 июня 2021
|7 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Matisse
|Номер модели
|i7-1195G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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