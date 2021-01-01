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Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 48% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1098 баллов
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +31%
1508
Ryzen 5 4600H
1147
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5918
Ryzen 5 4600H +32%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +49%
1613
Ryzen 5 4600H
1085
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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