Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 48% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1098 баллов
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +31%
1508
1147
Cinebench R23 (многоядерный)
5918
Ryzen 5 4600H +32%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2427
Passmark CPU (многоядерный)
14615
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +49%
1613
1085
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7 +2%
5509
5399
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 июня 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1195G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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