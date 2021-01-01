Главная > Сравнения CPU > Core i7 1195G7 vs Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.108 терафлопс
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1565 и 1100 баллов
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +29%
1522
Ryzen 5 5500U
1182
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5954
Ryzen 5 5500U +20%
7159
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +27%
3147
Ryzen 5 5500U
2478
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
12044
Ryzen 5 5500U +11%
13344
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +41%
1567
Ryzen 5 5500U
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Lucienne
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7 +53%
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Intel Core i7 1160G7 или Intel Core i7 1195G7
2. Intel Core i7 11800H или Intel Core i7 1195G7
3. Intel Core i7 11370H или Intel Core i7 1195G7
4. Intel Core i9 11950H или Intel Core i7 1195G7
5. AMD Ryzen 7 5800U или Intel Core i7 1195G7
6. AMD Ryzen 5 4500U или AMD Ryzen 5 5500U
7. AMD Ryzen 5 4600H или AMD Ryzen 5 5500U
8. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5500U
9. AMD Ryzen 5 3550H или AMD Ryzen 5 5500U
10. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 5 5500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i7 1195G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры